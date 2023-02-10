Уже через 10 дней! Венера одарит любовью и богатством избранных 5 знаков зодиака

Астрологи подмечают, что 20 февраля Венера войдет в знак Овна, щедро одарив сразу пять знаков зодиака.

Овны, Скорпионы, Девы, Весы и Рыбы испытают на себе чары планеты-покровительницы, которая сулит им богатства, карьерный рост, признание, лидерство и любовь.

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Совсем скоро финансовое положение этих везунчиков упрочится. Астрологи советуют им прислушаться к шестому чувству и не игнорировать интуицию, которая подскажет, как отыскать тропинку к материальному изобилию.

Представители зодиакальных систем будут ощущать с 20 февраля жизненный подъем и энергию. Им будет удаваться все. Смело беритесь за потенциально успешные проекты.

Полоса везения у избранных знаков зодиака наступит и в личной жизни. Рождение новой любви, укрепление старой связи, свадьбы и даже появление долгожданного ребенка — все это тоже возможно в феврале для этих знаков.

Источник: rsute.ru