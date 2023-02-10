Тайна раскрыта: самый тяжелый месяц для России в 2023 году, - пророчество Глобы

Тамара Глоба не раз говорила о том, что год Водяного Кролика внесет свои коррективы даже в мировую повестку. Все будет стремительно меняться. В прошлое уйдет старый бизнес, появятся новые лидеры, страны, которые были в забвении вновь напомнят о себе.

Май 2023 года станет для России самым тяжелым месяцем. Тамара Глоба предрекает испытания, беды и удары с разных сторон. Простому народу придется испытать на себе массу провокаций.

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Также россиянам предстоит пережить проблемы, связанные с электричеством. Важно понимать, что это не только свет и работа электроприборов в домах, но и связь.

Нормализуется ситуация к лету, однако, в конце 2023 года мы увидим новый всплеск обострения споров.

Источник: rsute.ru