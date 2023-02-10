Единственный знак зодиака, который озолотится в феврале - Глоба

Тамара Глоба назвала главного богача февраля - ими станут Львы. Судьба щедро одарит этот знак зодиака, послав ему денежный дождь.

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«Они быстро определятся с главными целями и займутся их достижением!» — подметила Глоба.

Тем не менее, астролог подчеркнула, что Львам не стоит идти на рожон и ввязываться в рискованные дела, так как можно прогореть.

Кстати, заработанные деньги Львы могут выгодно использовать в виде инвестиций.

Это упрочит их материальное состояние в будущем.