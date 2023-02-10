Одни проблемы: Тамара Глоба предупредила 10 февраля эти знаки зодиака – что делать

Астролог Тамара Глоба на 10 февраля предрекла трудности. День станет едва ли не самым тяжелым за весь месяц. Чтобы избежать сложностей и последствий, она рассказала знакам зодиака, что нужно делать.

Львов ждут финансовые проблемы, если они не остановятся в своем расточительстве. А Овнам лучше держать язык за зубами, иначе запросто можно сболтнуть лишнего – и это будут чужие тайны или важные сведения.

Тельцам лучше не начинать 10 февраля новые проекты, а также не иметь дел с куплей-продажей и финансами – дела обернутся неприятностями.

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Девам Тамара Глоба не советует в пятницу, 10 февраля, выяснять отношения – последствия могут быть самыми плачевными. У другого представителя земной стихии, Козерога, - день принесет конфликты и ссоры с окружающими – лучше не упрямьтесь и проявите терпение.

Скорпионам следует вовремя сказать себе «нет». Проявите осторожность и не поддавайтесь соблазнам. День не подходит для переговоров с людьми, которые вам не нравятся.

У Рыб тоже не все гладко может быть с деньгами: незапланированные покупки не принесут удовольствия, лучше поберегите финансы.

У не названных представителей зодиакального круга день будет нейтральным.

По материалам сайта Rsute