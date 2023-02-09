Тряска! Астрологи пообещали в марте сенсационные события для всего мира

Астролог Юлия Лифанова сообщила, что в марте 2023 года в мире произойдут сенсационные события, которые коснутся всего мира. По ее словам, изменения заметит практически каждый житель нашей планеты.

«Земля входит в эру Водолея, и тряску могут ощущать все. Могут рушиться устои, меняться цели, некоторые семьи не пройдут испытания и распадутся. Остро встанет вопрос капиталов, их распределения», — заявила она.

По ее словам, увеличится поток миграции.

То же самое заявила и Тамара Глоба. По ее мнению, нас ждет много изменений уже скоро.

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