Стрессы и удары! Три знака зодиака, которых ждут испытания 13 февраля

Девы

Пытаются ли ваши друзья управлять вашим социальным графиком и ожидают от вас явки на мероприятия, которые они хотят, чтобы вы посетили? Имеете ли вы право голоса в этом вопросе? Это тяжелая для вас ситуация, особенно если они начинают манипулировать, когда вы отказываетесь. Положение планет может вдохновить вас не поддаваться, даже если это означает дополнительные хлопоты. Скажите нет сейчас, и в следующий раз вам будет легче.

Козероги

Возможно, пришло время инвестировать в то, что поможет вам снять стресс и почувствовать себя спокойнее. Вы часто торопитесь, а с Юпитером, проходящим сейчас через Ваш знак, уровень Вашего нетерпения может повыситься на несколько ступеней. Тем не менее, вы примете более правильные решения, если будете действовать спокойно и не будете торопиться.

Рыбы

Напряженный разговор может натолкнуть вас на мысль о том, как было бы неплохо узнать кого-то получше. Вы можете почувствовать, что искренне несогласны друг с другом в вопросах, которые важны для вас обоих. Текущие планетарные влияния могут также открыть в нем что-то, что вы находите непривлекательным и что может отдалить вас, особенно если это касается темы, к которой вы относитесь серьезно.

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