Этот знак потрясут испытания судьбы: любимый человек разочарует, на работе беда — прогноз Глобы

Тамара Глоба посоветовала Рыбам сейчас быть предельно осторожными и внимательными. В настоящий момент их судьба висит на волоске.

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Они могут сильно разочароваться в отношениях с любимыми людьми. Проблемы поглотят их и разобьют надежды.

Плюс ко всему на работе не все спокойно, возникнут недопонимания и разногласия в разных вопросах с коллегами и руководством.

Астролог советовала контролировать свои слова и действия, тогда есть хороший шанс выйти из трудных ситуаций победителем.

Источник: rsute.ru.