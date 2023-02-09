Два знака зодиака, которые в середине февраля подойдут к черте пропасти — либо рухнут, либо устоят

Астролог Полина Барлова поделилась прогнозом на период с 10 по 20 февраля, назвав два знака зодиака, которые рискуют оказаться у пропасти. Однако судьба даст им шанс устоять. Главное — воспользоваться своим шестым чувством и выбрать верный путь, который приведет к успеху.

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Звезды советуют Тельцам быть начеку: их поджидают неожиданности в денежной сфере — это может случиться как в плюс, так и в минус. Есть определенные риски, и этот знак зодиака знает все свои слабые месте. От чего зависит их успех? Вселенная даст им шанс подстраховаться. Мудрые положат соломку, чтобы было мягче.