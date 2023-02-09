С 10 по 20 февраля — шарахнут перемены! Знак зодиака, которого ждет судьбоносная встряска

Астролог Полина Барлова поделилась прогнозом на период с 10 по 20 февраля, назвав знак зодиака, который круто изменит свою жизнь. Бояться перемен не стоит: они идут по судьбе.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Для Скорпионов наступит период, когда нужно быть готовыми принимать серьезные решения и адаптироваться под меняющиеся условия. Да, это будет сложно! Однако середина февраля станет для этого знака зодиака периодом личного роста.
А в финансовом плане рожденные под этим созвездием смогут выйти на новые уровень, пройдя полосу препятствий и череду сложностей.
«Объединяйтесь с кем-то, чтобы создавать крутые проекты», — добавила астролог.
По материалам 7days.