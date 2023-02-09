Новый приток денег: два знака зодиака, которые в феврале станут богаче во сто крат

Астрологи назвали два знака зодиака, которые могут рассчитывать на крупный куш в феврале. Среди удачливых окажутся Девы. Им могут поднять зарплату или дать хорошую премию за старания. Любые финансовые операции в этом месяце пройдут успешно. При этом звезды советуют отложить накопленное, а не тратить все сразу. Тогда Девы могут выйти в плюс, получив хорошие дивиденды от своих инвестиций. Удача будет на их стороне.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Высокую оценку руководства получат и Близнецы. Своим трудолюбием они могут заслужить похвалу вышестоящего начальства. Их упорство будет вознаграждено премией и повышением зарплаты. Этому знаку зодиака стоит обратить внимание на новые проекты, они принесут им возможности роста и материальный интерес.