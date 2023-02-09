Для кого 20 февраля станет поворотным: эти знаки зодиака Венера приведет в мир богатства и любви

20 февраля Венера войдет в созвездие Овна, осветив своими добрыми лучами сразу несколько знаков зодиака. Счастливчиками февраля станут Овны, Скорпионы, Весы и Рыбы.

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Благодаря благоприятному влиянию планеты многие люди ощутят, что их жизнь потекла в правильном направлении, войдя в нужное русло.

Удача будет улыбаться им почти во всех сферах жизни. Но особенно повезет в делах, на работе и в поиске средств заработка. Кое-кто добьется серозного скачка в карьере и ощутит поток денег.

Также у знаков начнет складываться личная жизнь, планы на семью и любовь начнут тоже реализовываться.

Источник: rsute.ru.