Фавориты месяца: три знака зодиака, которых накроет волна успеха и денег к середине февраля

Фавориты месяца: три знака зодиака, которых накроет волна успеха и денег к середине февраля

Везунчики февраля. Фото: Global Look Press

Им во всем будет сопутствовать удача.

Луна вошла в знак Девы, и этот период станет идеальной возможностью для того, чтобы заняться собой, своими желаниями и делами. Три знака зодиака окажутся в это время на вершине счастья: их ждет успех и признание. Везунчиков накроет волна удачи и денег.

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С 8 февраля в жизни Козерогов наступила белая полоса. Успех настигнет этот знак зодиака в карьере и в финансовых делах. А небольшие трудности только закалят трудолюбивых представителей этого созвездия, что в дальнейшем приведет их к успеху.

Прилив энергии почувствуют Девы. Они будут открыты для общения, коммуникабельны и активны. Их окружение поможем им добиться небывалых высот. 

Исполнить заветные мечты смогут Тельцы. Финансовые вложения принесут им прибыль и хорошие дивиденды. К тому же они могут рассчитывать на интересные знакомства.

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