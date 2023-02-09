Поднимутся с колен и вырвутся из нищеты: четыре знака зодиака, которым богатство идет по судьбе

Астрологи составили список тех, кто претендует на статус счастливчика, — и первыми среди них оказались Козероги. Рожденные под этим созвездием обладают чуткой интуицией, которая подсказывает им самые выгодные решения. Их нюх настроен только на успешные дела и проекты. Козероги способны построить дом, в котором будет уютно и комфортно не только им самим, но и их семье.
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Неудержимые Близнецы знают, как проложить себе тропинку к успеху. Однако счастье и благополучие этого знака зодиака зависит от того, сколько сил и стараний они готовы приложить. Добиться результата — богатств, признания и сладкой жизни — им удастся только в том случае, если они будут усиленно работать и качественно отдыхать, давая себе время на восстановление сил.
Умелые Весы готовы использовать любые методы для того, чтобы поправить свое материальное положение. Они обласканы деньгами, богатство идет им по судьбе. И они знают, как разжиться деньгами: чутье их еще не подводило. Удачные проекты принесут им дивиденды, статус и авторитет.
Скрытные Овны предпочитают умалчивать, насколько они богаты. Осторожно и методично она взбираются на вершину успеха, задабривая Вселенную благими поступками. Такая молчаливость, как считает этот знак зодиака, дает им шанс разбогатеть. Они очень боятся спугнуть удачу.