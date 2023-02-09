Деньги и любовь: Глоба назвала два знака зодиака, на которых обрушится успех

Львы в год Водяного Кролика будут успешны — и связано это в первую очередь с работой, творчеством и лидерством.

«Также есть все шансы завести новые знакомства и даже встретить любовь», — добавила астролог.

В июне для этого знака зодиака наступит успешный период не только для карьеры, но и для создания семьи, рождения детей.