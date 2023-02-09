Деньги и любовь: Глоба назвала два знака зодиака, на которых обрушится успех

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, назвав два знака зодиака, которые станут фаворитами Вселенной.
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Для Тельцов этот год обещает стать очень интересным. Во многом он продолжит тенденцию прошедшего 2022-го. У этого знака зодиака появятся перспективы: они будут выстраивать свое будущее по кирпичикам. Однако первые плоды такое трудоемкое занятие принесет только через 8-10 лет, уже в 30-х годах. Тельцы могут смело начинать новые дела, открывать бизнес, вкладывать деньги. Это однозначно принесет свои дивиденды.
«Осенью Тельцам стоит посвятить время решению семейных дел и обратить внимание на здоровье — свое и родителей. Кроме того, будут шансы начать новые отношения», — заверила Глоба.
Львы в год Водяного Кролика будут успешны — и связано это в первую очередь с работой, творчеством и лидерством.
«Также есть все шансы завести новые знакомства и даже встретить любовь», — добавила астролог.
В июне для этого знака зодиака наступит успешный период не только для карьеры, но и для создания семьи, рождения детей.