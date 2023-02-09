Три знака, которые начнут жизнь с чистого листа: станут богаты и успешны — уже в 2023 году

Астрологи вычислили знаки зодиака, которые смогут в 2023 году начать жизнь с чистого листа. Даже самые бедные люди смогут совершить решительный рывок вперед и достичь высот в карьере, высокого уровня благосостояния, осуществить свои мечты.

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Козероги прислушаются к своему чутью и правильно сделают, ведь это правильный путь. Интуиция подскажет, в каком месте и с какими людьми их ждет успех.

Близнецы придут к богатству благодаря своему упорству. На своем пути они свернут горы. Однако астрологи советуют не забывать им про отдых.

Весы пойдут на хитрость и небольшую сделку с совестью, чтобы разбогатеть. Но никаких душевных волнений не последует.

Источник: horoscopes.rambler.ru.