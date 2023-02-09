Обласканный судьбой фаворит марта - черпает везение в недрах Вселенной

Астрологи поделилась прогнозом на март 2023 года, назвав знак зодиака, который получит благословение Вселенной. Раки ощутят духовное пробуждение и стремление к новым высотам. Практически весь месяц удача будет преследовать этот знак зодиака по пятам. Что требуется от самих счастливчиков? Немногое - просто не мешать происходить чудесам, а их будет достаточно.

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Раки сумеют найти надежных покровителей. При этом им стоит осмотреться: вокруг могут притаиться завистники, которые попытаются принизить их успех.