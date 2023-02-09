Абсолютные везунчики, которые окажутся на коне 9 февраля - пророчество Володиной

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на четверг, 9 февраля, дав понять, кто окажется в статусе везунчика в этот день. На коне будут те счастливчики, которые сумеют показать свои дипломатические качества. Главное — избегать лишних спорных ситуаций и ссор. Особенно будет цениться деликатность, такт и умеренность.

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Так, астролог дала понять, что 9 февраля — день, когда стоит договариваться. Луна в Весах переключает фокус с личной выгоды на решение, устраивающее каждую из сторон.

Спорить, и уж тем более на повышенных тонах, сегодня не захотят даже закоренелые скандалисты.