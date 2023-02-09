Глоба назвала два знака, которым сильно повезет в любви: насладитесь чувствами уже скоро

Глоба назвала два знака, которым сильно повезет в любви: насладитесь чувствами уже скоро

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Тамары Глобы

Приятные эмоции закружат и порадуют своей позитивной энергией.

Астролог Тамара Глоба порадовала Львов и Стрельцов приятным прогнозом 9 февраля. Этим представителям зодиакальных систем светит любовь, романтические увлечения и укрепление нынешних союзов.

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У Львов отношения с противоположным полом будут складываться благоприятно и легко. В целом любое общение, включая деловое, у этого знака станет продуктивным.

Стрельцы будут ощущать себя привлекательными и желанными. Вторая половинка порадует вниманием и приятным сюрпризом. У них также настало благоприятное время для общения, дружбы, налаживания связей.

Источник: rsute.ru.

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