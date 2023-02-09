Из-за ссоры ваш авторитет будет сломлен! Глоба предостерегла один знак от беды – какой

Из-за ссоры ваш авторитет будет сломлен! Глоба предостерегла один знак от беды – какой

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео YouTube-канал Тамары Глобы.

Тамара Глоба не советует сейчас пускаться в авантюры, лучше вести себя спокойно.

Не самое простое время человечество сейчас испытывает на себе, самое лучший вариант поведения в настоящий момент – вести себя тихо, не ввязываться в авантюры и не провоцироваться на конфликты. Об этом 9 января рассказала астролог Тамара Глоба.

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Она предостерегла Овнов от опрометчивых шагов, которые особенно ярко могут набедокурить в настоящий момент.

Представители знака зодиака не должны ни в коем случае вступать ни в какие конфликты и ссоры. Их итог будет ясен – полнейшая потеря авторитета и позор. Обидчику все равно доказать ничего не получится.

Источник: rsute.ru.

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