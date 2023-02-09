Из-за ссоры ваш авторитет будет сломлен! Глоба предостерегла один знак от беды – какой

Она предостерегла Овнов от опрометчивых шагов, которые особенно ярко могут набедокурить в настоящий момент.

Представители знака зодиака не должны ни в коем случае вступать ни в какие конфликты и ссоры. Их итог будет ясен – полнейшая потеря авторитета и позор. Обидчику все равно доказать ничего не получится.

Источник: rsute.ru.