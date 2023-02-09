«Это время действовать»: таролог Янко раскрыла, когда Водолеи поймают фортуну удачи в 2023 году

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«Начало года для Водолеев будет удачным. Это время действовать, принимать важные решения, проводить время с близкими. Одинаково удачно будет складываться жизнь, если Водолеи будут усердно работать или не менее усердно отдыхать. Энергии им хватит на все и на всех.

Весна будет более сдержанной. Удача на стороне Водолеев, но такой активности, как зимой уже не будет. Жизнь успокоится, станет более степенной. Но повторюсь, фортуна не отвернется от тех, кто вложил свою энергию в будущее еще зимой.

Лето это время энергетического провала для многих Водолеев. Не стоит принимать важные решения, строить планы на будущее, потому что сил не будет. Планы превратятся в воздушные замки. Летом стоит пустить все на самотек, выдохнуть, не вмешиваться и не спорить с судьбой. Легче период упадка переживут Водолеи, которые не будут себя напрягать.

Осенью будет новый виток на подъем, но, если этот подъем сравнивать с весенним упадком, то весной Водолеи будут более эффективными и фортовыми, чем осенью», — поделилась Янко.