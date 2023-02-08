Запустит приятную цепочку событий: Володина назвала знак зодиака, которого 9 февраля ждут сюрпризы

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По словам Володиной, в жизни Скорпионов будет множество хороших событий, поэтому настроение у них будет на высоте. А чтобы весь день было все гладко, этому знаку зодиака нужно быть предельно открытыми перед окружающими

Если Скорпионам удастся раскрепоститься, то это запустит целую цепочку приятных событий. Они получат приготовленные для них сюрпризы. А хорошее настроение покажет им, как такая мелочь может открыть перед ними множество закрытых дверей, пишет Rsute.ru.