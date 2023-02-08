«Такого не было 495 лет»: астролог предупредила о переустройстве мира, эмиграции и новых грядущих трагедиях

По словам астролога, впреди будет еще больше бед. Она предостерегла, что 11 февраля Плутон и Меркурий соединятся в Козероге.

«Этого не происходило целых 495 лет. Известно, что Плутон ломает стереотипы, а созвездие Козерога отвечает за высоту, горы, большие здания. Все это вкупе может привести как к продолжению землетрясений, так и к переустройству мира в целом», — отметила Лифанова.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По ее словам, это не самое страшное. В марте произойдет еще более значительное событие, так как начнется этап вхождения Земли в эру Водолея.

«Тряску могут ощущать все. Могут рушиться устои, меняться цели, некоторые семьи не пройдут испытания и распадутся. Остро встанет вопрос капиталов, их распределения. Все большее количество людей будет мигрировать из одних регионов в другие», — пояснила астролог.

Она отметила, что все происходящее отразится на логистике, экономике, а также создаст напряженную атмосферу. Эксперт подчеркнула, что землетрясения лишь начало трансформации, которая произойдет, пишет портал Rsute.