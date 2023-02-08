«Такого не было 495 лет»: астролог предупредила о переустройстве мира, эмиграции и новых грядущих трагедиях

Февраль начался с трагических событий. Землетрясения разрушили города в Турции и Сирии. Погибло больше восьми тысяч людей. А сейсмические движения продолжаются. Уже известно, что Аравийская тектоническая плита сдвинулась на три метра.
Астролог Юлия Лифанова не стала скрывать, что звезды пока не сулят нам ничего хорошего.
По словам астролога, впреди будет еще больше бед. Она предостерегла, что 11 февраля Плутон и Меркурий соединятся в Козероге.
«Этого не происходило целых 495 лет. Известно, что Плутон ломает стереотипы, а созвездие Козерога отвечает за высоту, горы, большие здания. Все это вкупе может привести как к продолжению землетрясений, так и к переустройству мира в целом», — отметила Лифанова.
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По ее словам, это не самое страшное. В марте произойдет еще более значительное событие, так как начнется этап вхождения Земли в эру Водолея.
«Тряску могут ощущать все. Могут рушиться устои, меняться цели, некоторые семьи не пройдут испытания и распадутся. Остро встанет вопрос капиталов, их распределения. Все большее количество людей будет мигрировать из одних регионов в другие», — пояснила астролог.
Она отметила, что все происходящее отразится на логистике, экономике, а также создаст напряженную атмосферу. Эксперт подчеркнула, что землетрясения лишь начало трансформации, которая произойдет, пишет портал Rsute.