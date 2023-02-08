Почему февраль и начало весны станут самыми важными для России: прогноз Глобы

Астролог Тамара Глоба в своем прогнозе на 2023 год поведала, что Россия уже вступила в один из самых знаковых моментов не только для соотечественников, но и для всего человечества.

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Начался этот переломный момент в середине зимы и продолжится до начала весны. В это время будут определяться отношения России с другими странами.

Глоба предупредила о терактах, которые очень вероятны в этот период, поэтому люди должны быть сейчас максимально внимательными и осторожны.

Не стоит пренебрегать и «тревожным чемоданчиком», он может пригодиться в скором времени.

Источник: rsute.ru.