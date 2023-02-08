Какие страны ужесточат въезд для сбежавших: оглушительный прогноз Тамары Глобы

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На мировой арене случится множество тревожных событий с серьезными последствиями для всего человечества.

Россияне больше не смогут спокойно перебираться на ПМЖ в Израиль, Китай и Португалию, уверена Глоба, поскольку они серьезно ограничат въезд на свои территории беженцев. Самые жесткие меры установит для эмигрантов Израиль.

Астролог считает, что с марта этого года и другие страны перестанут принимать у себя эмигрантов.

Примерно в середине года Европа решится на переговоры с Россией, а вот Скандинавские страны, напротив, ухудшат отношения с РФ, также вероятны серьезные конфликты с Великобританией – примерно с середины октября.

Источник: rsute.ru.