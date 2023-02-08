Какие страны ужесточат въезд для сбежавших: оглушительный прогноз Тамары Глобы

Почему в Израиль больше получится сбежать из России: оглушительный прогноз Тамары Глобы

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Надежды Стрелец.

Астролог дала звездный расклад на 2023 год.

Астролог Тамара Глоба рассказала, каким будет 2023 год. Заметив, что он пройдет под воинственным покровительством Марса, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

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На мировой арене случится множество тревожных событий с серьезными последствиями для всего человечества.

Россияне больше не смогут спокойно перебираться на ПМЖ в Израиль, Китай и Португалию, уверена Глоба, поскольку они серьезно ограничат въезд на свои территории беженцев. Самые жесткие меры установит для эмигрантов Израиль.

Астролог считает, что с марта этого года и другие страны перестанут принимать у себя эмигрантов.

Примерно в середине года Европа решится на переговоры с Россией, а вот Скандинавские страны, напротив, ухудшат отношения с РФ, также вероятны серьезные конфликты с Великобританией – примерно с середины октября.

Источник: rsute.ru.

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