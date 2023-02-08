Судьбоносная встреча и любовь: на романтическом фронте будет обласкан один знак – какой, раскрыла Володина

Людям, рожденным под созвездием Девы, светит новое приятное знакомство, не исключено, что оно перерастет в большую любовь. Об этом поведала астролог Василиса Володина.
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Судьбоносная встреча сможет сделать Дев по-настоящему счастливыми, поможет открыться им миру, стать добрее и приветливее.
Астролог советует Девам не напрягаться и не переживать из-за романтических чувств. Сейчас вы можете по-настоящему расслабиться и начать новую жизнь с чистого листа.
Источник: rsute.ru.