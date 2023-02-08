Какой знак ждут приятные перемены на работе: Глоба осчастливила рожденных зимой

Козерогов ждут приятные известия на работе, сообщила астролог Тамара Глоба. Представители знака зодиака, рожденные с 22 декабря по 19 января, могут почувствовать себя настоящими триумфаторами среди своих коллег.
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Не исключено, что вам повысят зарплату, продвинут по служебной лестнице, ваш проект одобрят. Денежные потоки помогут вам в дальнейшем жизненным пути.
Но не стоит особо сильно активничать на работе, важно заручиться поддержкой родных, близких и друзей. Они помогут и посоветуют, как лучше поступить в той или иной ситуации.
Источник: rsute.ru.