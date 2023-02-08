Марс активно пройдется по северному узлу - пророчество Володиной на весну

Астролог Василиса Володина заявила, что наступающая весна особенно активизирует рожденных в 2002-2003 годах.

«Марс довольно активно пройдется по северному узлу в их гороскопах. Апрель и начало мая помогут заручиться поддержкой старшего поколения или использовать чужой, уже наработанный опыт себе на благо». - заявила она.

А лето, по словам Володиной, обещает, с одной стороны, влюбленности, с другой - принесет тонкую печаль от того, что нежность или будет невзаимной, или никак не сможет подружиться с амбициозными планами на жизнь.

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