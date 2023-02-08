Революция! Володина назвала главных бунтарей 2023 года

Астролог Василиса Володина заявила, что рожденных с 2000 по 2004 год ждет бунтарский год.

«Большинству из тех, кому от 18 до 23 лет, предстоит пережить маленькую личную революцию в ближайшие месяцы. Особенно тем, кто родился в 2003-м году – они будут зачинателями этого праздника непослушания», - заявила она.

Володина подчеркнула, что это прекрасное время для тех, кто чувствителен к новым веяниям и сумеет быстро использовать складывающиеся ситуации, не тормозить.

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