Планеты одарят гармонией в любви и финансах: названы четыре самых счастливых знака февраля

Астрологи определили знаки, которым особенно повезет в этом феврале. А все из-за благоприятной энергии, которой осветит их вселенная.

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Главными счастливчиками последнего зимнего месяца названы Козероги, Овны, Близнецы и Рыбы, которым будет везти в ближайшие дни буквально всем. Они познают любовь, карьерный рост, успех в творческой сфере, их будут радовать мужья и жены.

Деньги, приятные эмоции и интересные знакомства придут в дом Козерогов. Овны неожиданно обретут влиятельных покровителей, которые продвинут их вверх. Близнецы поймают за хвост удачу, которая будет им сопутствовать буквально во всем. Рыб накроет лавина денег, которые будут сыпаться из самых разных мест.

Источник: horoscopes.rambler.ru