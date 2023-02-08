Володина: «Случится кризис ликвидности, кассовый разрыв!»

Астролог Василиса Володина заявила, что рожденных в 80-х годах ждет непростой год. Будут радости, но и проблемы тоже.

«У предпринимателей может случиться кризис ликвидности, кассовый разрыв, так сказать. Но и не только в бизнесе, а в личных делах конец года может принести момент острой нехватки денежных знаков, которые не получается компенсировать из привычных источников», - заявила она.

Володина посоветовала справляться своими силами, ни на кого не рассчитывать.

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