Весной! Володина предсказала «важное зависание» людям, рожденным в этих годах

Астролог Василиса Володина заявила, что 2023 год потребует от рожденных в 80-е годы сдержанности, благоразумия и одновременно умения решительно, незамедлительно действовать.

«Весной родившиеся в 1984–85 годах переживут важное зависание, когда какая-то ответственная ситуация, от которой ждешь результата, внезапно затормаживает, но потом это промедление оказывается судьбоносным и очень правильным», — заявила она.

А вот тем, кто родился с 1986 по 1989-й, в конце 2023 года, по словам Володиной, стоит поберечь финансы.

«Те, на чью помощь вы могли рассчитывать, — доноры, инвесторы, кредиторы, — не захотят или не смогут вложиться в вас», — добавила астролог.

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