Денежные встряски! Володина предрекла проблемы с финансами этим людям

Астролог Василиса Володина заявила, что в конце года Юпитер, планета финансов, разворачивает свою очередную петлю в оппозиции к Урану. А это значит, что у всех рожденных в 70-х годах (особенно у тех, кто 1976-79 гг.) ожидаются внезапные денежные встряски.

«Это могут быть вынужденные внеплановые траты, которые совсем некстати. Это может быть повышение цен, которое принципиально влияет на ваш бизнес и к которому вы не были готовы, может быть общее удорожание жизни, которое вы остро почувствуете», - заявила она в гороскопе по годам рождения.

Володина посоветовала отложить финансы на черный день, не дожидаясь кризиса.

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