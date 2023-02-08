Петля ретроградности: Володина предсказала этим людям глобальные перемены в личной жизни

Астролог Василиса Володина сообщила о том, что у людей, рожденных в 70-е годы, будут проблемы в личной жизни в год Кролика. По ее словам, Венера будет свою летнюю петлю ретроградности делать прямо на их Сатурне.

«Но нет худа без добра – многим это время поможет серьезнее относиться к любви, обрести настоящую опору в любимом человеке, даже если вы до сих пор ориентировались лишь на романтическую составляющую», - заявила она в своем гороскопе по годам рождения.

При этом Володина добавила, что осень и зима 2023 года будут тоже для рожденных в 70-е годы довольно важными. Кого-то, по ее словам, ждет карьерное повышение, кого-то - новые интересные проекты, повышаются шансы найти новую работу.

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