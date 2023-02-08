Вселенная откроет путь к богатству: эти пять знаков узнают сладостный вкус денег – уже скоро

Чаще всего мощь Марса хорошо влияет на деловую сферу и карьеру, где решительность не бывает лишней. А потому некоторые знаки смогут значительно повысить в текущем году уровень своего благосостояния и вступить на денежный путь под покровительством вселенной.

В числе счастливчиков, которых поцелует денежная фортуна оказались Тельцы, Близнецы, Раки, Водолеи и Скорпионы. Им нужно сейчас сосредоточиться на бизнесе и карьерном росте, что обязательно даст отличный результат уже в скором времени.

Фото: horoscopes.rambler.ru.