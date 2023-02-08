Вселенная откроет путь к богатству: эти пять знаков узнают сладостный вкус денег – уже скоро

2023 год обещает быть необычным во многих смыслах. Марс будет влиять на людей своей воинственностью по-разному. Одни станут агрессивными и конфликтными, а другие направят его сильную энергию в позитивное русло.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Чаще всего мощь Марса хорошо влияет на деловую сферу и карьеру, где решительность не бывает лишней. А потому некоторые знаки смогут значительно повысить в текущем году уровень своего благосостояния и вступить на денежный путь под покровительством вселенной.
В числе счастливчиков, которых поцелует денежная фортуна оказались Тельцы, Близнецы, Раки, Водолеи и Скорпионы. Им нужно сейчас сосредоточиться на бизнесе и карьерном росте, что обязательно даст отличный результат уже в скором времени.
Фото: horoscopes.rambler.ru.