8 февраля! Астролог сообщила о тяжелом дне в среду

Известный астролог Наталья Кувыкина сообщила, что в среду, 8 февраля, будет сложный день. По ее словам, люди к середине недели заметно устали и дела будут даваться с трудом.

«Мы должны будем крутиться, как белки в колесе, чтобы быть в комфорте, уюте и успешными. Среда, короче говоря, станет днем обязательств и обязанностей, деться от которых некуда», — заявила она порталу «А теперь внимание!».

Монотонность работы, по ее словам, заест. Но надо постараться выдержать. До выходных осталось немного времени.

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