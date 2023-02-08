Глоба предрекла удачу двум знакам на работе: фортуна осветила ваш путь, деньги нахлынут

Девы и Весы, по мнению астролога Тамары Глоба, сейчас вступили в удачную полосу своей жизни. Особенно это ярко проявится в деловой сфере, на работе.
У Дев начнутся новые деловые отношения, впереди их ждут важные финансовые договоренности и новые интересные предложения. Астролог рекомендовала их обязательно рассмотреть, не исключен рост благосостояния в качестве последствия.
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Весам светит дополнительная работа, которая принесет хорошую прибыль. Они смогут успешно реализовать свои планы. Однако сейчас крайне важно сосредоточиться на своих делах и не лезть в чужие отношения и проблемы.
Источник: rsute.ru.