Какой знак будет втянут в конфликт из-за невыполненного обещания: Володина дала прогноз

Не вступайте в конфликты, любое ваше выступление будет воспринято окружающими, как простой каприз и проявление вредности. Никто не увидит рационального звена в ваших поступках и словах.

Кроме того, постарайтесь не давать сейчас лишних обещаний, велика вероятность того, что вы их не выполните, это спровоцирует новую ссору и неприятные последствия.

Источник: rsute.ru.