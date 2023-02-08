Какой знак будет втянут в конфликт из-за невыполненного обещания: Володина дала прогноз

Василиса Володина предостерегла Львов от опасности, которая нависла над ними дамокловым мечом.
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Львы сейчас на взводе, и им так и хочется выяснить с кем-то отношения, расставить все точки над i. Делать это в настоящий момент астролог категорически не советовала.
Не вступайте в конфликты, любое ваше выступление будет воспринято окружающими, как простой каприз и проявление вредности. Никто не увидит рационального звена в ваших поступках и словах.
Кроме того, постарайтесь не давать сейчас лишних обещаний, велика вероятность того, что вы их не выполните, это спровоцирует новую ссору и неприятные последствия.
Источник: rsute.ru.