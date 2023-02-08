Володина озвучила четыре знака, которых накажет вселенная: подумайте, что вы натворили

Астролог Василиса Володина рассказала, что четыре знака зодиака вступили на путь неудач и несчастий. За что бы они не взялись, все закончится плохо. Может быть, пришло время подумать, что не так в вашей судьбе?
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С бесконечными сложностями и неразрешимыми вопросами столкнутся Овны. Им нужны силы для новых проектов, поэтому сейчас лучше взять паузу и отдохнуть.
Тельцам потребуется рядом человек, который сможет оказать помощь и выслушать. К счастью, такие люди в окружении представителей этого знака есть.
Перед Близнецами станет вопрос, о котором они давно размышляли, им понадобится храбрость, чтобы разобраться с насущными делами.
Ракам нужна будет компания и внимание. Однако Василиса Володина, напротив, советует уединиться и привести свои мысли в порядок. Вам стоит заняться саморазвитием, это поможет шагнуть смело в будущее, не оглядываясь на прошлые неудачи.
Источник: rsute.ru.