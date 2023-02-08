Глоба назвала два знака, которых испепелят конфликты: затихните!

Тамара Глоба предупредила два знака зодиака о надвигающихся на них несчастьях. Беды эти люди смогут обойти, если будут вести себя спокойно и не станут нарываться на конфликтные разговоры и ссоры.
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Львы могут поругаться коллегами по работе, что приведет к серьезным неприятностям. Вам проблемы не нужны, поэтому ведите себя разумно, не торопитесь, правильно расставляйте приоритеты.
Весы могут встрять в чужие конфликты и иметь из-за этого тяжелые последствия. Обходите их стороной, лучше сосредоточьтесь на своем финансовом состоянии. Появится шанс реализовать свои планы. Также представится вариант взяться за дополнительную работу, которая принесет прибыль.
Источник: rsute.ru.