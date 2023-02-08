Глоба назвала два знака, которых испепелят конфликты: затихните!

Тамара Глоба предупредила два знака зодиака о надвигающихся на них несчастьях. Беды эти люди смогут обойти, если будут вести себя спокойно и не станут нарываться на конфликтные разговоры и ссоры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Львы могут поругаться коллегами по работе, что приведет к серьезным неприятностям. Вам проблемы не нужны, поэтому ведите себя разумно, не торопитесь, правильно расставляйте приоритеты.