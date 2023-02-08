Сегодня многие встретят любовь или дождутся предложения! Астролог – Венера соединилась с Ураном

«8 февраля будет точным аспект Венеры с Ураном, так, что настраивайтесь на легкое состояние влюбленности. (…) Все так быстро и неожиданно, что аж дух захватывает. То есть романы, зародившиеся на этой неделе, могут набрать обороты в кратчайшие сроки. Мы темпераменты, горячи, неразборчивы и быстро идем на сближение. Чихать хотел Уран на наши предрассудки и правила. Перевернув все с ног на голову, он заставит нас пересмотреть привычный для нас подход к отношениям и внесет в них жизненно необходимые перемены», - рассказала Юлия Урусэль в своем телеграме.

Однако астролог предупредила, что может произойти и нечто совершенно неожиданное, типа «утром поженились, а вечером развелись».

Источник: Telegram-канал «Астролог Юлия Урусэль».