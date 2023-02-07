Февраль станет катастрофой: астрологи предупредили три знака зодиака, которых настигнут беды

И первыми в списке оказались Стрельцы. Их ждут конфликты и дома, и на работе. Отмечается, что в феврале им нужно осознать, что не все готовы понять их. Однако если кто-то предложит свою помощь, то не стоит от нее сразу отказываться. Лучше хорошо подумать перед тем, как оттолкнуть человека, иначе появится риск оказаться в одиночестве.

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А вот Близнецы могут столкнуться с самыми сложными эмоциональными проблемами. Поэтому у них будет ряд неудач. Из-за непростого и переменчивого характера этому знаку зодиака сложно строить крепкие отношения. И даже на принятие решений это сильно влияет. Астрологи советуют забыть про упрямство, тогда можно избежать ссор с коллегами. Лучше не говорить обидных слов и не строить из себя хладнокровного человека.

Также звезды предвещают Водолеям непредвиденные расходы.