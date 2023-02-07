Февраль станет катастрофой: астрологи предупредили три знака зодиака, которых настигнут беды

Февраль только начался, но уж случилось большое количество неприятных событий. Однако астрологи предупредили, что впереди еще несколько событий. Особенно много неприятностей ждет три знака зодиака. По словам астрологов, последний месяц зимы станет для них настоящей катастрофой.
И первыми в списке оказались Стрельцы. Их ждут конфликты и дома, и на работе. Отмечается, что в феврале им нужно осознать, что не все готовы понять их. Однако если кто-то предложит свою помощь, то не стоит от нее сразу отказываться. Лучше хорошо подумать перед тем, как оттолкнуть человека, иначе появится риск оказаться в одиночестве.
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А вот Близнецы могут столкнуться с самыми сложными эмоциональными проблемами. Поэтому у них будет ряд неудач. Из-за непростого и переменчивого характера этому знаку зодиака сложно строить крепкие отношения. И даже на принятие решений это сильно влияет. Астрологи советуют забыть про упрямство, тогда можно избежать ссор с коллегами. Лучше не говорить обидных слов и не строить из себя хладнокровного человека.
Также звезды предвещают Водолеям непредвиденные расходы.
«В феврале вы, вероятно, столкнетесь с трудностями, особенно на работе. Вы склонны медлить с принятием решений, и рискуете потерять уверенность в себе. Звезды советуют вам научиться жить в гармонии с собой, это единственное доступное средство для решения ваших проблем», – пишет источник Santeplusmag.