Утонут в переживаниях и конфликтах: эти знаки ждет космическая атака с 8 февраля

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В списке оказались Рыбы. Астрологи предупредили, что у них в это время ошибки в отношениях. Конфликты с любимыми приведут к тому, что все проблемы придется решать в одиночку. Нужно смириться с тем, что будет, а также попытаться не вступать в ссоры с близкими.

А вот Близнецы из-за своих поспешных решений могут навлечь беду. Ими завладеют отрицательные эмоции. А последствия отразятся на семье, так как возникнут ссоры и обстановка может накалиться до предела. Настроение у этого знака зодиака будет особенно скверным. Однако астрологи рекомендуют не погружаться во мрачные мысли, так как со временем все наладится, пишет ussurmedia.ru.