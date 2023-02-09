Деньги и семейные драмы: большой гороскоп на март для всех знаков зодиака

Овен

Первый месяц весны принесет Овнам стабильность и внутреннюю гармонию. Серьезных перемен не предвидится, и большую часть марта вы будете сосредоточены на философских размышлениях о жизни. В середине месяца Овны могут заключить выгодные сделки, которые обеспечат дополнительный приток денежных средств.

В конце марта ваш энергетический потенциал пойдет на убыль. Не переживайте из-за временной нехватки сил и обратите внимание на проверенные способы борьбы с внутренней хандрой: занятия музыкой, спорт, медитацию.

Телец

Март окажется для Тельцов очень интересным, продуктивным и насыщенным временем. Особенно удачной окажется первая декада месяца, которая порадует вас интересными деловыми проектами. Не бойтесь говорить «да» и браться за незнакомые дела. У вас все получится.

Во второй декаде Тельцов ждут приятные денежные новости. Вероятно, о себе дадут знать ранее сделанные инвестиции. В конце месяца одинокие Тельцы могут обрести крылья за спиной благодаря многообещающему знакомству. Не стесняйтесь намекнуть о своем интересе и погрузиться в увлекательный и перспективный роман.

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Близнецы

В первой декаде марта Близнецы получат долгожданный шанс воплотить в жизнь самые фантастические мечты, связанные с профессиональной областью. Достижения в сфере карьеры зададут положительный вектор сразу на несколько месяцев вперед. Вы можете начать примерять на себя новую должность, но в погоне за деловым успехом не забывайте о личном. В конце марта Близнецы могут оказаться в центре домашнего конфликта, если вовремя не возьмут ситуацию под свой чуткий контроль. Звезды советуют вам не мешкать и решать очевидные проблемы по принципу «здесь и сейчас».

Рак

В марте Раков ждет настоящее духовное пробуждение и размышление на философские темы. Причиной для такого поведения станет возникновение людей из прошлого на вашем горизонте. Ракам придется задуматься о совершенных ранее ошибках и переосмыслить свои действия. Однако данное решение откроет истину, о которой вы не задумывались до сих пор.

Как итог, Раки почувствуют себя более мудрыми и повзрослевшими. В середине месяца будьте осторожны в общении с некоторыми коллегами. Не исключено, что некоторые люди только и ждут момента, чтобы выставить вас в дурном свете. Чтобы избежать этого, Ракам нужно внимательнее следить за сказанными словами.

Лев

С приходом весны Львов ждет очень неоднозначный и беспокойный месяц. С одной стороны, перед вами откроется много возможностей, с другой − подвернувшиеся проекты не удастся воплотить в жизнь из-за случайных обстоятельств. Несмотря на искреннее желание Львов улучшить свое материальное положение, в ближайшее время финансовая сфера останется без изменений.

В конце марта вам придется переключить свое внимание с материального на личное, поскольку в дело вмешается недопонимание со стороны второй половинки. Недовольство любимого человека уже достигло крайней точки и готово пролиться на вашу голову. Не реагируйте на конфликт слишком остро и будьте готовы отвечать за поиск компромиссов.

Дева

Начало весны откроет для Дев массу привлекательных перспектив. Дальнейший успех зависит только от того, сможете ли вы не испугаться и воспользоваться выпавшим шансом. Звезды советуют отказаться от любых сомнений и страхов и использовать возможность выстроить себе блестящую карьеру.

Обстоятельства будут складываться в вашу пользу, а помощь будет приходить буквально со всех сторон. На личном фронте семейным Девам обещается сильное искушение в середине месяца, которое может либо сильно испортить уже имеющиеся отношения, либо только укрепить союз. Помните, что на карту будет поставлено очень многое.

Весы

Март обещает оказаться для Весов очень интересным, но не простым месяцем. Вам придется не только много трудиться, но и впитывать в себя новые знания, буквально, на бегу. В таком сложном и напряженном ритме велика вероятность допустить обидные ошибкы, поэтому девизом месяца для Весов станет − «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Март будет богат и на любовные приключения. За одиноких Весов станут отчаянно сражаться сразу несколько претендентов на сердце, и только за вами выбор. Постарайтесь не провоцировать людей и определиться со своими симпатиями пораньше.

Скорпион

В начале марта Скорпионы ощутят настоящий творческий подъем. Вам захочется свернуть горы и внести в привычную деятельность что-то необычное и новое. Звезды гарантируют Скорпионам большой успех, поэтому можете смело озвучивать шефу самые необычные задумки. К концу месяца Скорпионам захочется тишины и покоя, поэтому самым лучшим отдыхом для них станет время, проведенное с близкими людьми. Не пренебрегайте своими желаниями и отправляйтесь черпать энергию в общении с родными.

Стрелец

У Стрельцов март пройдет под знаком семьи и налаживания родственных связей. Вам придется на время сменить приоритеты и отложить реализацию грандиозных рабочих идей на потом. Сосредоточьтесь на более важных и требующих внимания вещах. В середине месяца Стрельцы продолжат наводить порядок на личном горизонте.

Теперь к делу подключатся некоторые бытовые проблемы, которые не удастся проигнорировать. Звезды советуют Стрельцам рассматривать март как период для того, чтобы закрыть все гештальты. Только в этом случае вы избежите досады и раздражения.

Козерог

Первая декада месяца подарит Козерогам четкое понимание того, что нужно делать для достижения максимальной выгоды в делах рабочих. Кроме того, судьба будет постоянно подкидывать вам людей, которые станут способствовать быстрому продвижению идей и реализации проекта. В личной сфере отношения семейных знаков нуждаются в проработке острых углов.

Звезды советуют упрямым Козерогам сменить тактику и запастись терпением. Одинокие представители зодиака тоже имеют все шансы расстаться с опостылевшим статусом одиночки. Не отказывайтесь от интересных предложений в третьей декаде месяца.

Водолей

Весь март Водолеи будут вовлечены в мелкие интриги и подковерные игры кого-то из знакомых людей. Несмотря на все ваше сопротивление, поучаствовать в выяснении отношений все-таки придется. Чтобы принять правильное решение и не ошибиться, руководствуйтесь своей интуицией.

Внутренний голос подскажет, кто говорит правду, а кто пытается извлечь выгоду из знакомства с вами. После этого Водолеям останется сделать соответствующие выводы и распрощаться с некоторыми личностями.

Рыбы

В первой декаде марта Рыбы будут сосредоточены на будущем, но для того, чтобы смотреть вперед, вам придется закрыть некоторые моменты в прошлом. Помните, что без этого не получится идти дальше. Расчистите себе поле для новой деятельности и решите все незакрытые дела. Как только избавитесь от старого груза, в вашей жизни случатся важные позитивные события.

В конце марта Рыбам предстоит выступить в роли негласного судьи и разрешить конфликт старых друзей. Будьте объективны и справедливы, а еще откажитесь от излишней эмоциональности.