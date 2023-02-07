Спадут розовые очки! Володина назвала даты рождения людей, кто решит начать жизнь заново

Астролог Василиса Володина заявила, что рожденные с 1960 по 1962 год захотят в 2023 году с соблазном все резко поменять в своей жизни.

«Близкие отметят, что они стали менее уступчивыми и сговорчивыми и более жестко, чем раньше, гнут свою линию. С них спадут розовые очки, а иллюзии рассеются», — заявила она.

Володина добавила, что родившиеся в 1967 году смогут в апреле и мае 2023-го завязать массу значимых знакомств и контактов, которые сыграют заметную роль в будущем.

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