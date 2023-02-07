«Черная Луна будет утюжить Уран»: Володина назвала даты рождения опасных людей 2023 года

Астролог Василиса Володина заявила, что у людей, рожденных с 1950 по 1956 год, будет огромный соблазн манипулировать окружающими, проявлять свою власть над ними и делать это не добропорядочными, а токсичными методами.

«Те, кто появился на свет с 1955 года по 59-й, почувствуют на себе в 2023 году другое влияние: Черная Луна будет утюжить Уран в их гороскопе. Это обычно способствует личным разрушительным порывам», — добавила она.

Володина посоветовала этим людям найти в своем окружении хотя бы одного человека и прислушаться к нему.

«Ну, и не надо решаться на поступки, которые когда-то казались Вам безумными, а сейчас хочется попробовать», — добавила астролог.

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