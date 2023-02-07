Прохождение Черной Луны по Плутону: Володина назвала даты рождения людей, которые будут властвовать

Астролог Василиса Володина дала прогноз для тех, кто родился в 40-х годах XX века. Прохождение Черной Луны по Плутону, по ее словам, подарит этим людям ощущение того, что они управляют буквально всем своим окружением, держат их в руках.

«От вас они все зависят, к вашему мнению прислушиваются. Но внутренние демоны будут толкать на то, чтобы добиваться этого уважения любыми методами, не факт, что добропорядочными и гуманными», - заявила она.

При этом Володина подчеркнула, что зачастую эти люди будут прибегать к манипуляции.

«Поэтому, дорогое старшее поколение, рожденное с 1940 по 49 годы, не ставьте себе цели добиться уважения любой ценой и показать всем кузькину мать!» - добавила Володина.

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