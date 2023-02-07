Кролик не простит: что нельзя делать на Масленицу, иначе — беда

Приближается Масленица — праздник весны. В этом году она выпадает с 20 по 26 февраля. В народе существуют приметы, которым подчинялись наши предки. Считается, что если им следовать, то будет счастье. В противном случае — беда.

В первую очередь на Масленицу нельзя резать блины ножом — это плохая примета. Можно есть их руками или вилкой.

Также православие запрещает есть мясные продукты на масленичной неделе, но разрешает яйца и молочные продукты.

Ну и если вы решите пригласить гостей на праздник, то нельзя их кормить остатками еды. Надо обязательно приготовить новые блюда.

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