В марте! Глоба увидела предвестники ядерных провокаций

Астролог Тамара Глоба высказалась о возможных ядерных провокациях, которые нас могут ожидать в ближайшее время. По ее словам, критический период придется на середину марта 2023 года.

«Конфликтные мировые события, опасности ядерных угроз, опасности, которые связаны со взрывами, терактами, события, которые относятся к провокациям самого разного рода. Они могут быть и частично ядерными, и частично вирусными», — заявила она.

Глобальной катастрофы, по мнению Глобы, не будет. Но опасность локальных ЧП все же есть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».