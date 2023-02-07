Нахальство, ссоры, конфликты, повышенная агрессивность: самые опасные дни марта — прогноз

Астролог Татьяна Бережная в свежем прогнозе на год Водяного Кролика предсказала, что ждать от марта, дав понять, что февраль не проявит каких-то особенных черт. Зато первый месяц весны выделит сразу два важных периода.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

С 9 по 24 марта у активных и экспрессивных людей проявится слишком энергичное, импульсивное поведение — этот тот самый период, когда человек становится врагом самому себе. Натолкнувшись на препятствие, велик риск выйти из себя, раздражиться и во чтобы то ни стало попытаться достичь желаемого.