Нахальство, ссоры, конфликты, повышенная агрессивность: самые опасные дни марта — прогноз

Нахальство, ссоры, конфликты, повышенная агрессивность: самые опасные дни марта - прогноз

Гороскоп для знаков зодиака. Фото: Global Look Press

В этот период лучше держать свои чувства под замком.

Астролог Татьяна Бережная в свежем прогнозе на год Водяного Кролика предсказала, что ждать от марта, дав понять, что февраль не проявит каких-то особенных черт. Зато первый месяц весны выделит сразу два важных периода.

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С 9 по 24 марта у активных и экспрессивных людей проявится слишком энергичное, импульсивное поведение — этот тот самый период, когда человек становится врагом самому себе. Натолкнувшись на препятствие, велик риск выйти из себя, раздражиться и во чтобы то ни стало попытаться достичь желаемого.

«Окружающие такое поведение посчитают нахальством и эгоизмом. Поэтому рекомендуется сдерживать себя, избегать конфликтов ну и, конечно, сначала думать, а потом действовать», — добавила астролог.

С 17 по 24 марта многие ощутят, как возросла их сила воли. Этот период идеально подойдет для занятия йогой и медитации. Усидчивые почувствуют в себе способность возрождать мощную энергию.

По материалам 5-tv.ru.

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