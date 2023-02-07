Фаворит Кролика, который в 2023 году проторит себе тропинку к повышению — начальство заметит

Фаворит Кролика, который в 2023 году проторит себе тропинку к повышению - начальство заметит

Гороскоп для знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Предприимчивости этому знаку зодиака не занимать.

Астролог Татьяна Бережная поделилась прогнозом на год Водяного Кролика в отношении карьеры. Близнецы поддадутся вдохновению. И творческий подход позволит им достичь невероятных высот. Дальнейший путь в карьере укажет им развитая от природы интуиция.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Многие представители этого созвездия решатся сменить сферу деятельно. Звезды советуют им послушать внутренний голос и усиленно работать в новом направлении, чтобы добиться положительных результатов. 

У Близнецов откроются перспективы для карьерного роста. Однако, чтобы добиться повышения, им следует проявить инициативу, тогда начальство обратит на них свой благосклонный взор.

«В развитии карьеры в 2023-м рожденным под покровительством воздушной стихии могут помочь родные и друзья. Их поддержка и советы позволят Близнецам укрепить положение на работе», — добавила астролог.

По материалам 5-tv.ru.

Читайте также