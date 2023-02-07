Фаворит Кролика, который в 2023 году проторит себе тропинку к повышению — начальство заметит

Астролог Татьяна Бережная поделилась прогнозом на год Водяного Кролика в отношении карьеры. Близнецы поддадутся вдохновению. И творческий подход позволит им достичь невероятных высот. Дальнейший путь в карьере укажет им развитая от природы интуиция.

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Многие представители этого созвездия решатся сменить сферу деятельно. Звезды советуют им послушать внутренний голос и усиленно работать в новом направлении, чтобы добиться положительных результатов.